vkladchiik написав:і в кого тепер вигідніше?
https://finclub.net/ua/news/raif-ta-ukr ... zytiv.html
Газмяс и Рояль самые выгодные
Моня -- самый приятный и н̶е̶о̶ч̶е̶н̶ь̶ ̶д̶о̶р̶о̶г̶о̶й
Шапито -- жмот
А Райф -- ни то ни сьО
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 сер, 2022 17:21
Газмяс и Рояль самые выгодные
Моня -- самый приятный и н̶е̶о̶ч̶е̶н̶ь̶ ̶д̶о̶р̶о̶г̶о̶й
Шапито -- жмот
А Райф -- ни то ни сьО
|