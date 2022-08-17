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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

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Укргазбанк 3.8 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:21

  vkladchiik написав:і в кого тепер вигідніше? :P

https://finclub.net/ua/news/raif-ta-ukr ... zytiv.html

Газмяс и Рояль самые выгодные
Моня -- самый приятный и н̶е̶о̶ч̶е̶н̶ь̶ ̶д̶о̶р̶о̶г̶о̶й
Шапито -- жмот :)
А Райф -- ни то ни сьО
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:42

Re: Укргазбанк

Не виходить створити КЕП: помилка сервера. Це постійна проблема чи тимчасова/періодична? Чи для створення КЕП потрібно йти до відділення?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:53

можно стать пользователем мобильного приложения Екобанк, не имея карт банка ? Текущие счета есть.
Может в отделении могут подключить? А то при самостоятельной регистрации требует данные карты.
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 13:31

Re: Укргазбанк

Ні.Потрібна карта.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 13:58

  Rebel написав:Не виходить створити КЕП: помилка сервера. Це постійна проблема чи тимчасова/періодична? Чи для створення КЕП потрібно йти до відділення?

Вчора під час відкриття депозиту створив КЕП в додатку.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:08

  Rebel написав:Не виходить створити КЕП: помилка сервера. Це постійна проблема чи тимчасова/періодична? Чи для створення КЕП потрібно йти до відділення?

Може бути тимчасовою проблемою у мобільному додатку. З першої спроби і мені не вдалося. Протягом декількох хвилин повторив і КЕП було створено. Навіть реквізити КЕП було надано у додатку.
Кошти списалися з гривневого рахунку для купівлі валюти, але даних про відкриття депозиту ще немає. У контакт-центрі кажуть, що треба очікувати до 18 годин. Якщо заявка буде невдалою, то гривню повернуть на рахунок ... для нової спроби наступного дня.
P.S. Щойно надійшло СМС-повідомлення, що валюта зарахована на рахунок і відкрито депозит. Процедура тривала близько години.

  citramon написав:можно стать пользователем мобильного приложения Екобанк, не имея карт банка ? Текущие счета есть.
Может в отделении могут подключить? А то при самостоятельной регистрации требует данные карты.

Можно, поскольку я был клиентом банка, но у меня не осталось действующих его карт. Однако мобильное приложение открыл и доступ к нему получил.
Во время заказа виртуальной гривневой карты произошел сбой и я не успел увидеть последние 4 цифры ее номера. Но карта была выпущена, поскольку при повторном входе приложение потребовало ее последние 4 цифры.
Чтобы не идти в отделение, с помощью контакт-центра была дистанционно выпущена еще и валютная виртуальная карта. От банка пришло СМС с ее последними 4 цифрами и пин-кодом. После этого вошел в приложение по данным валютной карты.
Igneus
 
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