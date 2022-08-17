Rebel написав:Не виходить створити КЕП: помилка сервера. Це постійна проблема чи тимчасова/періодична? Чи для створення КЕП потрібно йти до відділення?
Може бути тимчасовою проблемою у мобільному додатку. З першої спроби і мені не вдалося. Протягом декількох хвилин повторив і КЕП було створено. Навіть реквізити КЕП було надано у додатку. Кошти списалися з гривневого рахунку для купівлі валюти, але даних про відкриття депозиту ще немає. У контакт-центрі кажуть, що треба очікувати до 18 годин. Якщо заявка буде невдалою, то гривню повернуть на рахунок ... для нової спроби наступного дня. P.S. Щойно надійшло СМС-повідомлення, що валюта зарахована на рахунок і відкрито депозит. Процедура тривала близько години.
citramon написав:можно стать пользователем мобильного приложения Екобанк, не имея карт банка ? Текущие счета есть. Может в отделении могут подключить? А то при самостоятельной регистрации требует данные карты.
Можно, поскольку я был клиентом банка, но у меня не осталось действующих его карт. Однако мобильное приложение открыл и доступ к нему получил. Во время заказа виртуальной гривневой карты произошел сбой и я не успел увидеть последние 4 цифры ее номера. Но карта была выпущена, поскольку при повторном входе приложение потребовало ее последние 4 цифры. Чтобы не идти в отделение, с помощью контакт-центра была дистанционно выпущена еще и валютная виртуальная карта. От банка пришло СМС с ее последними 4 цифрами и пин-кодом. После этого вошел в приложение по данным валютной карты.
я сначала создал в мобильном приложении подпись, потом оформил в приложении депозит, поступили доллары на долларовую карту, потом с этой карты перешли доллары на депозит. Вроде бы всё без сбоев с первого разу. Интересно, когда доллары упали на карту мою, их можно было бы сразу перекинуть дальше, без депо?