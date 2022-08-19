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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:40
Швидко, головне, щоб відправник не тупив. З Укрсиба доходить десь за 40 хв, моно може й на наступний день відправити. Якщо маєте декілька карток, то не забудьте вказати субрахунок, бо типово грошу зайдуть на той, що був відкритий першим - може бути сюрпризом.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:55
пару недель назад интересовался в отделении по поводу того, как они трактуют возможность для клиента открывать "социальный" валютный депо на 50 тыс один раз в календарный месяц.
Мне ответили, что если я сегодня открою на 50 тыс, то в следующий раз смогу только через месяц. Получалось у кого-то открыть в конце июля, а потом следующий в первых числах августа ?
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