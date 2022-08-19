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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

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Укргазбанк 3.8 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:43

СЭП как быстро зачисляют?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:33

  anikola13 написав:СЭП как быстро зачисляют?

мнгновенно по приходу
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:40

  anikola13 написав:СЭП как быстро зачисляют?

Швидко, головне, щоб відправник не тупив. З Укрсиба доходить десь за 40 хв, моно може й на наступний день відправити. Якщо маєте декілька карток, то не забудьте вказати субрахунок, бо типово грошу зайдуть на той, що був відкритий першим - може бути сюрпризом.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:45

В банке один IBAN на все счета клиента?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:55

пару недель назад интересовался в отделении по поводу того, как они трактуют возможность для клиента открывать "социальный" валютный депо на 50 тыс один раз в календарный месяц.
Мне ответили, что если я сегодня открою на 50 тыс, то в следующий раз смогу только через месяц. Получалось у кого-то открыть в конце июля, а потом следующий в первых числах августа ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:07

дайте пожалйста ссылку на тарифы по вирт картам. У мнея не получилось найти на сайте банка (
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:20

  Vorlon написав:В банке один IBAN на все счета клиента?

Даа, ну как у Виики было.
В назначении платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО нуна продублировать номер сч. со всеми суффиксами :)
Шото типа: ....поточного рахунку 2620ххххх.400101.980 для грн.
А то дефачки могут зачислить грн. на валютный, с дальнейшим возвратом по не совпадению валют :shock:
Amethyst
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  #<1 ... 41424344
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