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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:40
Швидко, головне, щоб відправник не тупив. З Укрсиба доходить десь за 40 хв, моно може й на наступний день відправити. Якщо маєте декілька карток, то не забудьте вказати субрахунок, бо типово грошу зайдуть на той, що був відкритий першим - може бути сюрпризом.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:55
пару недель назад интересовался в отделении по поводу того, как они трактуют возможность для клиента открывать "социальный" валютный депо на 50 тыс один раз в календарный месяц.
Мне ответили, что если я сегодня открою на 50 тыс, то в следующий раз смогу только через месяц. Получалось у кого-то открыть в конце июля, а потом следующий в первых числах августа ?
Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:07
дайте пожалйста ссылку на тарифы по вирт картам. У мнея не получилось найти на сайте банка (
Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:20
Даа, ну как у Виики было.
В назначении платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО нуна продублировать номер сч. со всеми суффиксами
Шото типа: ....поточного рахунку 2620ххххх.400101.980 для грн.
А то дефачки могут зачислить грн. на валютный, с дальнейшим возвратом по не совпадению валют
Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:43
Re: Укргазбанк
ну вот, еще одна фобия в копилку %)
теперь и шаблоны переделывать..
980 это код гривны, понятно, а вот что такое 400101?
и где эти реквизиты глянуть (договора нет под руками)?
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