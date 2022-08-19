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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:43
СЭП как быстро зачисляют?
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anikola13
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:33
anikola13 написав:
СЭП как быстро зачисляют?
мнгновенно по приходу
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Amethyst
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:40
anikola13 написав:
СЭП как быстро зачисляют?
Швидко, головне, щоб відправник не тупив. З Укрсиба доходить десь за 40 хв, моно може й на наступний день відправити. Якщо маєте декілька карток, то не забудьте вказати субрахунок, бо типово грошу зайдуть на той, що був відкритий першим - може бути сюрпризом.
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klug
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:45
В банке один IBAN на все счета клиента?
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Vorlon
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:55
пару недель назад интересовался в отделении по поводу того, как они трактуют возможность для клиента открывать "социальный" валютный депо на 50 тыс один раз в календарный месяц.
Мне ответили, что если я сегодня открою на 50 тыс, то в следующий раз смогу только через месяц. Получалось у кого-то открыть в конце июля, а потом следующий в первых числах августа ?
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citramon
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:07
дайте пожалйста ссылку на тарифы по вирт картам. У мнея не получилось найти на сайте банка (
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citramon
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:20
Vorlon написав:
В банке один IBAN на все счета клиента?
Даа, ну как у Виики было.
В назначении платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО нуна продублировать номер сч. со всеми суффиксами
Шото типа: ....поточного рахунку 2620ххххх.400101.980 для грн.
А то дефачки могут зачислить грн. на валютный, с дальнейшим возвратом по не совпадению валют
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Amethyst
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:43
Amethyst написав: Vorlon написав:
В банке один IBAN на все счета клиента?
Даа, ну как у Виики было.
В назначении платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО нуна продублировать номер сч. со всеми суффиксами
Шото типа: ....поточного рахунку 2620ххххх.400101.980 для грн.
А то дефачки могут зачислить грн. на валютный, с дальнейшим возвратом по не совпадению валют
ну вот, еще одна фобия в копилку %)
теперь и шаблоны переделывать..
980 это код гривны, понятно, а вот что такое 400101?
и где эти реквизиты глянуть (договора нет под руками)?
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dr_morgenstern
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:29
Прям в ИБ видно
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Amethyst
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:34
dr_morgenstern написав:
а вот что такое 400101?
Субрахунок.
dr_morgenstern написав:
и где эти реквизиты глянуть (договора нет под руками)?
Я беру з СМС про підключення до інформування.
Amethyst написав:
Прям в ИБ видно
Навчіть, куди дивитися. Я не знайшов у застосунку чи треба дивитися у веб?
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klug
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