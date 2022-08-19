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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.8 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:42

В мене це було в повній назві картки. Я потім самостійно скоротив
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 19:44

  citramon написав:пару недель назад интересовался в отделении по поводу того, как они трактуют возможность для клиента открывать "социальный" валютный депо на 50 тыс один раз в календарный месяц.
Мне ответили, что если я сегодня открою на 50 тыс, то в следующий раз смогу только через месяц. Получалось у кого-то открыть в конце июля, а потом следующий в первых числах августа ?


ни
тому що в конце июля оно фигово работало и мало у кого получилось
cohan
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