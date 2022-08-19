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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:42
В мене це було в повній назві картки. Я потім самостійно скоротив
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Amethyst
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 19:44
citramon написав:
пару недель назад интересовался в отделении по поводу того, как они трактуют возможность для клиента открывать "социальный" валютный депо на 50 тыс один раз в календарный месяц.
Мне ответили, что если я сегодня открою на 50 тыс, то в следующий раз смогу только через месяц. Получалось у кого-то открыть в конце июля, а потом следующий в первых числах августа ?
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тому що в конце июля оно фигово работало и мало у кого получилось
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cohan
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 23:59
citramon написав:
Получалось у кого-то открыть в конце июля, а потом следующий в первых числах августа ?
Так, 29.07 та 01.08
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