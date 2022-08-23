|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 сер, 2022 19:10
подавляющее большинство постов про депозит.
а на карту иностранного банка p2p дает перевести?
-
ukrmvs
-
-
- Повідомлень: 164
- З нами з: 22.05.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 сер, 2022 19:21
ukrmvs написав:
подавляющее большинство постов про депозит.
а на карту иностранного банка p2p дает перевести?
Так, один з 4-х, що це вміє.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7295
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 1013 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 23 сер, 2022 22:08
klug написав: ukrmvs написав:
подавляющее большинство постов про депозит.
а на карту иностранного банка p2p дает перевести?
Так, один з 4-х, що це вміє.
Підскажіть, пліз, решту банків)
-
motosmile
-
-
- Повідомлень: 530
- З нами з: 14.02.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 сер, 2022 22:21
motosmile написав: klug написав: ukrmvs написав:
подавляющее большинство постов про депозит.
а на карту иностранного банка p2p дает перевести?
Так, один з 4-х, що це вміє.
Підскажіть, пліз, решту банків)
Моно, приват, укргаз, абанк - якщо потрібно деталі по кожному - в приват скину гайди та лафйхаки)
-
rationalism2
-
-
- Повідомлень: 48
- З нами з: 11.08.21
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|