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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.8 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 19:10

подавляющее большинство постов про депозит.
а на карту иностранного банка p2p дает перевести?
ukrmvs
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Повідомлень: 164
З нами з: 22.05.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 19:21

  ukrmvs написав:подавляющее большинство постов про депозит.
а на карту иностранного банка p2p дает перевести?

Так, один з 4-х, що це вміє.
klug
 
Повідомлень: 7295
З нами з: 18.08.14
Подякував: 309 раз.
Подякували: 1013 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 22:08

  klug написав:
  ukrmvs написав:подавляющее большинство постов про депозит.
а на карту иностранного банка p2p дает перевести?

Так, один з 4-х, що це вміє.

Підскажіть, пліз, решту банків)
motosmile
 
Повідомлень: 530
З нами з: 14.02.09
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Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 22:21

  motosmile написав:
  klug написав:
  ukrmvs написав:подавляющее большинство постов про депозит.
а на карту иностранного банка p2p дает перевести?

Так, один з 4-х, що це вміє.

Підскажіть, пліз, решту банків)

Моно, приват, укргаз, абанк - якщо потрібно деталі по кожному - в приват скину гайди та лафйхаки)
rationalism2
 
Повідомлень: 48
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Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 43444546
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