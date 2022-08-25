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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.8 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:39

Comando
Раніше ніколи з Укргазом справи не мали? Тут писали про дивні приколи, коли він вже трохи щось знає про клієнта.
klug
 
Повідомлень: 7310
З нами з: 18.08.14
Подякував: 310 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
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  #<1 ... 44454647
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