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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 сер, 2022 15:39
Comando
Раніше ніколи з Укргазом справи не мали? Тут писали про дивні приколи, коли він вже трохи щось знає про клієнта.
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