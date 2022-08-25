Comando
Раніше ніколи з Укргазом справи не мали? Тут писали про дивні приколи, коли він вже трохи щось знає про клієнта.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 сер, 2022 15:39
Comando
Раніше ніколи з Укргазом справи не мали? Тут писали про дивні приколи, коли він вже трохи щось знає про клієнта.
Додано: Чет 25 сер, 2022 17:07
klug та місяці 2 історії почитав - не дуже знайшов. ну і так - не мав раныше справ, от лишень реєсттруюся
Додано: Чет 25 сер, 2022 17:58
Краще зайти у відд-ня. Там тьотя за півгодини намалює три картки і алга.
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