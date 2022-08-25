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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.8 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:39

Comando
Раніше ніколи з Укргазом справи не мали? Тут писали про дивні приколи, коли він вже трохи щось знає про клієнта.
klug
 
Повідомлень: 7312
З нами з: 18.08.14
Подякував: 310 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 17:07

klug та місяці 2 історії почитав - не дуже знайшов. ну і так - не мав раныше справ, от лишень реєсттруюся :)
Comando
 
Повідомлень: 444
З нами з: 11.11.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 17:58

Краще зайти у відд-ня. Там тьотя за півгодини намалює три картки і алга.
Amethyst
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Повідомлень: 2967
З нами з: 05.05.21
Подякував: 181 раз.
Подякували: 545 раз.
 
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7
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:28

  Amethyst написав:Краще зайти у відд-ня. Там тьотя за півгодини намалює три картки і алга.

Поозапас или какие другие там бесплатки есть?
demichh
 
Повідомлень: 2754
З нами з: 09.12.10
Подякував: 143 раз.
Подякували: 152 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:59

прозапас
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2967
З нами з: 05.05.21
Подякував: 181 раз.
Подякували: 545 раз.
 
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7
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 21:24

Про безкоштовний Прозапас у відділенні є така історія з минулого тижня.
Родичка, яка не перший рік клієнт Укргазу, але не має карток, вирішила відкрити конвертаційний депо через додаток, щоб не морочитись з готівкою та манагерами при відкритті депо. Для цього повинно було вистачити 1го відвідування відділення з відкриттям гривневого прозапасу для реєстрації в додатку.
Але... у відділенні Івано-Франківська були свої "заморочки". Спочатку манагер просила її пропустити тих, кому потім потрібно до каси, бо вона зачинялась раніше. А потім сказала, що родичка вже не встигне відкрити картку, бо вона якогось дива коштує 125грн і треба йти до каси, яка зачиняється.
Родичка, м'яко кажучи здивувалась і пішла ні з чим, маючи намір залишити скаргу. В КЦ про прикол з оплатою за безкоштовну за тарифами картку їй сказали, що у відділеннях можуть бути місцеві "моменти". На питання, чи можна уникнути місцевих особливостей і відкрити віртуалку телефоном, оператор з КЦ повідомив їй, що віртуалку можна відкрити у відділенні, а телефоном неможна.
Завдяки інф. з цього форума, з другої спроби вдалося через КЦ відкрити віртуалку і зареєструватись в додатку, щоб уникнути "щастя" від відвідування відділення.
Клиент_
 
Повідомлень: 268
З нами з: 25.02.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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