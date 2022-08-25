Додано: Чет 25 сер, 2022 21:24

Про безкоштовний Прозапас у відділенні є така історія з минулого тижня.

Родичка, яка не перший рік клієнт Укргазу, але не має карток, вирішила відкрити конвертаційний депо через додаток, щоб не морочитись з готівкою та манагерами при відкритті депо. Для цього повинно було вистачити 1го відвідування відділення з відкриттям гривневого прозапасу для реєстрації в додатку.

Але... у відділенні Івано-Франківська були свої "заморочки". Спочатку манагер просила її пропустити тих, кому потім потрібно до каси, бо вона зачинялась раніше. А потім сказала, що родичка вже не встигне відкрити картку, бо вона якогось дива коштує 125грн і треба йти до каси, яка зачиняється.

Родичка, м'яко кажучи здивувалась і пішла ні з чим, маючи намір залишити скаргу. В КЦ про прикол з оплатою за безкоштовну за тарифами картку їй сказали, що у відділеннях можуть бути місцеві "моменти". На питання, чи можна уникнути місцевих особливостей і відкрити віртуалку телефоном, оператор з КЦ повідомив їй, що віртуалку можна відкрити у відділенні, а телефоном неможна.

Завдяки інф. з цього форума, з другої спроби вдалося через КЦ відкрити віртуалку і зареєструватись в додатку, щоб уникнути "щастя" від відвідування відділення.