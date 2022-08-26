Comando
Раніше ніколи з Укргазом справи не мали? Тут писали про дивні приколи, коли він вже трохи щось знає про клієнта.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 сер, 2022 15:39
Comando
Раніше ніколи з Укргазом справи не мали? Тут писали про дивні приколи, коли він вже трохи щось знає про клієнта.
Додано: Чет 25 сер, 2022 17:07
klug та місяці 2 історії почитав - не дуже знайшов. ну і так - не мав раныше справ, от лишень реєсттруюся
Додано: Чет 25 сер, 2022 17:58
Краще зайти у відд-ня. Там тьотя за півгодини намалює три картки і алга.
Додано: Чет 25 сер, 2022 19:28
Додано: Чет 25 сер, 2022 21:24
Про безкоштовний Прозапас у відділенні є така історія з минулого тижня.
Родичка, яка не перший рік клієнт Укргазу, але не має карток, вирішила відкрити конвертаційний депо через додаток, щоб не морочитись з готівкою та манагерами при відкритті депо. Для цього повинно було вистачити 1го відвідування відділення з відкриттям гривневого прозапасу для реєстрації в додатку.
Але... у відділенні Івано-Франківська були свої "заморочки". Спочатку манагер просила її пропустити тих, кому потім потрібно до каси, бо вона зачинялась раніше. А потім сказала, що родичка вже не встигне відкрити картку, бо вона якогось дива коштує 125грн і треба йти до каси, яка зачиняється.
Родичка, м'яко кажучи здивувалась і пішла ні з чим, маючи намір залишити скаргу. В КЦ про прикол з оплатою за безкоштовну за тарифами картку їй сказали, що у відділеннях можуть бути місцеві "моменти". На питання, чи можна уникнути місцевих особливостей і відкрити віртуалку телефоном, оператор з КЦ повідомив їй, що віртуалку можна відкрити у відділенні, а телефоном неможна.
Завдяки інф. з цього форума, з другої спроби вдалося через КЦ відкрити віртуалку і зареєструватись в додатку, щоб уникнути "щастя" від відвідування відділення.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:43
Re: Укргазбанк
Зорієнтуйте новачка. Прозапас + екогаманець. Вихід зовні безкомісний є? Онлайн відкрити можна обидва? Якщо порівнювати з ізі/спортом/пумбою/дохсейфом екогаманець, то щодо алгоритму нарахування відсотків які відмінності? Дякую
Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:48
Сьогодні додаток глючить при відкритті депо...
"Щось пішло не так". Втомили вже своїм державним сераісом, постійно якісь негаразди.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:55
Re: Укргазбанк
Как на практике проходит видеоверификация, в какой-то мессенджер поступает видеозвонок?
|