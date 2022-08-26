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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.8 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:05

  Клиент_ написав:Сьогодні додаток глючить при відкритті депо...
"Щось пішло не так"..

та да :cry:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:01

  alibob написав:Зорієнтуйте новачка. Прозапас + екогаманець. Вихід зовні безкомісний є? Онлайн відкрити можна обидва? Якщо порівнювати з ізі/спортом/пумбою/дохсейфом екогаманець, то щодо алгоритму нарахування відсотків які відмінності? Дякую

Бесплатно не выведете + по прозапасу алгоритм начисления процентов хуже. Лучше уже изи и спорт использовать.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:15

Re: Укргазбанк

Хтось може пояснити курсоутворення при оплаті товарів у валюті через ПроЗапас? Курс $ для карткових операцій заявлено 37.00, курс продажу валюти 39.95. А в результаті списало гривні з картки по курсу 39.59.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:29

  Rebel написав:Хтось може пояснити курсоутворення при оплаті товарів у валюті через ПроЗапас? Курс $ для карткових операцій заявлено 37.00, курс продажу валюти 39.95. А в результаті списало гривні з картки по курсу 39.59.
списание уже было?
Кащей
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  #<1 ... 45464748
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