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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:05
Клиент_ написав:
Сьогодні додаток глючить при відкритті депо...
"Щось пішло не так"..
та да
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:01
alibob написав:
Зорієнтуйте новачка. Прозапас + екогаманець. Вихід зовні безкомісний є? Онлайн відкрити можна обидва? Якщо порівнювати з ізі/спортом/пумбою/дохсейфом екогаманець, то щодо алгоритму нарахування відсотків які відмінності? Дякую
Бесплатно не выведете + по прозапасу алгоритм начисления процентов хуже. Лучше уже изи и спорт использовать.
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lara_08
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:15
Хтось може пояснити курсоутворення при оплаті товарів у валюті через ПроЗапас? Курс $ для карткових операцій заявлено 37.00, курс продажу валюти 39.95. А в результаті списало гривні з картки по курсу 39.59.
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Rebel
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:29
Rebel написав:
Хтось може пояснити курсоутворення при оплаті товарів у валюті через ПроЗапас? Курс $ для карткових операцій заявлено 37.00, курс продажу валюти 39.95. А в результаті списало гривні з картки по курсу 39.59.
списание уже было?
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