та да
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:05
Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:01
Бесплатно не выведете + по прозапасу алгоритм начисления процентов хуже. Лучше уже изи и спорт использовать.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:15
Re: Укргазбанк
Хтось може пояснити курсоутворення при оплаті товарів у валюті через ПроЗапас? Курс $ для карткових операцій заявлено 37.00, курс продажу валюти 39.95. А в результаті списало гривні з картки по курсу 39.59.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:29
Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:08
Re: Укргазбанк
Кащей Прийшло повідомлення у Viber і зменшилась сума на рахунку. У Viber написали суму в $ і результуючий залишок у гривні.
Чи банк блокує якийсь % і через кілька днів поверне цю суму на рахунок?
У Піреусі таке колись було - блокували додатково 2%, а днів через 3, коли операція з'являлась у виписці, повертали.
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua, root, vitaliy1111 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|