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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:05
Клиент_ написав:
Сьогодні додаток глючить при відкритті депо...
"Щось пішло не так"..
та да
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flysoulfly
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:01
alibob написав:
Зорієнтуйте новачка. Прозапас + екогаманець. Вихід зовні безкомісний є? Онлайн відкрити можна обидва? Якщо порівнювати з ізі/спортом/пумбою/дохсейфом екогаманець, то щодо алгоритму нарахування відсотків які відмінності? Дякую
Бесплатно не выведете + по прозапасу алгоритм начисления процентов хуже. Лучше уже изи и спорт использовать.
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lara_08
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:15
Хтось може пояснити курсоутворення при оплаті товарів у валюті через ПроЗапас? Курс $ для карткових операцій заявлено 37.00, курс продажу валюти 39.95. А в результаті списало гривні з картки по курсу 39.59.
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Rebel
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:29
Rebel написав:
Хтось може пояснити курсоутворення при оплаті товарів у валюті через ПроЗапас? Курс $ для карткових операцій заявлено 37.00, курс продажу валюти 39.95. А в результаті списало гривні з картки по курсу 39.59.
списание уже было?
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Кащей
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:08
Кащей Прийшло повідомлення у Viber і зменшилась сума на рахунку. У Viber написали суму в $ і результуючий залишок у гривні.
Чи банк блокує якийсь % і через кілька днів поверне цю суму на рахунок?
У Піреусі таке колись було - блокували додатково 2%, а днів через 3, коли операція з'являлась у виписці, повертали.
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Rebel
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:28
Сверху дополнительно блокируют 7%.
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mikos
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Додано: Пон 29 сер, 2022 18:49
mikos написав:
Сверху дополнительно блокируют 7%.
Підтверждую, блокують і за кілька днів повертають. Відповідно, потрібно мати запас.
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Rebel
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Додано: Вів 30 сер, 2022 10:11
надо закинуть сюда 50К по p2p, овера не будет? если сразу открою соц-дол-депо?
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keep
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Додано: Вів 30 сер, 2022 11:11
keep написав:
надо закинуть сюда 50К по p2p, овера не будет? если сразу открою соц-дол-депо?
не было.
но "сразу" - это я перестраховываясь подождал минут 30 , пока приход грн отобразился в списке проведенных операций.
раньше бывало и дольше зачисляли грн на прозапас - 1-3 часа, их система перенапряжена всегда.
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flysoulfly
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