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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

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Укргазбанк 3.6 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:05

  Клиент_ написав:Сьогодні додаток глючить при відкритті депо...
"Щось пішло не так"..

та да :cry:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:01

  alibob написав:Зорієнтуйте новачка. Прозапас + екогаманець. Вихід зовні безкомісний є? Онлайн відкрити можна обидва? Якщо порівнювати з ізі/спортом/пумбою/дохсейфом екогаманець, то щодо алгоритму нарахування відсотків які відмінності? Дякую

Бесплатно не выведете + по прозапасу алгоритм начисления процентов хуже. Лучше уже изи и спорт использовать.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:15

Re: Укргазбанк

Хтось може пояснити курсоутворення при оплаті товарів у валюті через ПроЗапас? Курс $ для карткових операцій заявлено 37.00, курс продажу валюти 39.95. А в результаті списало гривні з картки по курсу 39.59.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:29

  Rebel написав:Хтось може пояснити курсоутворення при оплаті товарів у валюті через ПроЗапас? Курс $ для карткових операцій заявлено 37.00, курс продажу валюти 39.95. А в результаті списало гривні з картки по курсу 39.59.
списание уже было?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:08

Re: Укргазбанк

Кащей Прийшло повідомлення у Viber і зменшилась сума на рахунку. У Viber написали суму в $ і результуючий залишок у гривні.
Чи банк блокує якийсь % і через кілька днів поверне цю суму на рахунок?
У Піреусі таке колись було - блокували додатково 2%, а днів через 3, коли операція з'являлась у виписці, повертали.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:28

Сверху дополнительно блокируют 7%.
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 18:49

  mikos написав:Сверху дополнительно блокируют 7%.

Підтверждую, блокують і за кілька днів повертають. Відповідно, потрібно мати запас.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:11

Re: Укргазбанк

надо закинуть сюда 50К по p2p, овера не будет? если сразу открою соц-дол-депо?
keep
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:11

  keep написав:надо закинуть сюда 50К по p2p, овера не будет? если сразу открою соц-дол-депо?
не было.
но "сразу" - это я перестраховываясь подождал минут 30 , пока приход грн отобразился в списке проведенных операций.
раньше бывало и дольше зачисляли грн на прозапас - 1-3 часа, их система перенапряжена всегда.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:34

Re: Укргазбанк

Створив підпис у додатку - але заяви на договір не підписує ним. Скільки часу треба почекати від створення підпису?
motosmile
 
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