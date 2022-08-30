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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 сер, 2022 13:58
Re: Укргазбанк
Через півгодини вдалося підписати, підтримка паралельно взяла дані про модель телефону і операційної системи
Додано: Вів 30 сер, 2022 14:02
Додано: Вів 30 сер, 2022 14:31
Re: Укргазбанк
Читав матрицю тарифів карток і до кінця не зрозумів: при переказі з картки економ на прозапас (обидві свої) через додаток є комісія чи нема? Я так зрозумів, що є.
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