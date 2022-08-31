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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

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Укргазбанк 3.6 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:58

Re: Укргазбанк

Через півгодини вдалося підписати, підтримка паралельно взяла дані про модель телефону і операційної системи
motosmile
 
Повідомлень: 532
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 14:02

  motosmile написав:Через півгодини вдалося підписати, підтримка паралельно взяла дані про модель телефону і операційної системи

Щось глюкануло у вас. Загалом миттєво спрацьовує
Amethyst
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Повідомлень: 3029
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 14:31

Re: Укргазбанк

Читав матрицю тарифів карток і до кінця не зрозумів: при переказі з картки економ на прозапас (обидві свої) через додаток є комісія чи нема? Я так зрозумів, що є.
Rebel
 
Повідомлень: 181
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 05:54

Так и не понял с тарифов. СМС информирование в ТП "Эконом" и "Про-запас" платное или нет?
anikola13
 
Повідомлень: 1071
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 10:12

Газ прикрутив відкриття звичайних депозитів у застосунку. Піддослідним дають бонус +2% річних у гривні. Не пройшло й 10 років, як обіцяли.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 10:34

Читав матрицю тарифів карток і до кінця не зрозумів: при переказі з картки економ на прозапас (обидві свої) через додаток є комісія чи нема? Я так зрозумів, що є.

кстати, емнип тут с прозапаса когда-то выходили бездвоздмездно через короткое депо на економ >>> с кассы забирали,
или путаю?
flysoulfly
 
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