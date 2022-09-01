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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 сер, 2022 13:58
Re: Укргазбанк
Через півгодини вдалося підписати, підтримка паралельно взяла дані про модель телефону і операційної системи
Додано: Вів 30 сер, 2022 14:02
Додано: Вів 30 сер, 2022 14:31
Re: Укргазбанк
Читав матрицю тарифів карток і до кінця не зрозумів: при переказі з картки економ на прозапас (обидві свої) через додаток є комісія чи нема? Я так зрозумів, що є.
Додано: Сер 31 сер, 2022 05:54
Так и не понял с тарифов. СМС информирование в ТП "Эконом" и "Про-запас" платное или нет?
Додано: Сер 31 сер, 2022 10:12
Газ прикрутив відкриття звичайних депозитів у застосунку. Піддослідним дають бонус +2% річних у гривні. Не пройшло й 10 років, як обіцяли.
Додано: Сер 31 сер, 2022 10:34
кстати, емнип тут с прозапаса когда-то выходили бездвоздмездно через короткое депо на економ >>> с кассы забирали,
или путаю?
Додано: Чет 01 вер, 2022 10:40
з подивом дізнався що в банку нарешті запрацював ІБ на комп'ютері
але є питання - як отримати пароль до нього
пароль від додатку не підходить, методу самостійної реєстрації не знайшов
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