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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 сер, 2022 13:58
Через півгодини вдалося підписати, підтримка паралельно взяла дані про модель телефону і операційної системи
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motosmile
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Додано: Вів 30 сер, 2022 14:02
motosmile написав:
Через півгодини вдалося підписати, підтримка паралельно взяла дані про модель телефону і операційної системи
Щось глюкануло у вас. Загалом миттєво спрацьовує
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Додано: Вів 30 сер, 2022 14:31
Читав матрицю тарифів карток і до кінця не зрозумів: при переказі з картки економ на прозапас (обидві свої) через додаток є комісія чи нема? Я так зрозумів, що є.
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Rebel
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Додано: Сер 31 сер, 2022 05:54
Так и не понял с тарифов. СМС информирование в ТП "Эконом" и "Про-запас" платное или нет?
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anikola13
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Додано: Сер 31 сер, 2022 10:12
Газ прикрутив відкриття звичайних депозитів у застосунку. Піддослідним дають бонус +2% річних у гривні. Не пройшло й 10 років, як обіцяли.
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klug
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Додано: Сер 31 сер, 2022 10:34
Читав матрицю тарифів карток і до кінця не зрозумів: при переказі з картки економ на прозапас (обидві свої) через додаток є комісія чи нема? Я так зрозумів, що є.
кстати, емнип тут с прозапаса когда-то выходили бездвоздмездно через короткое депо на економ >>> с кассы забирали,
или путаю?
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flysoulfly
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:40
з подивом дізнався що в банку нарешті запрацював ІБ на комп'ютері
але є питання - як отримати пароль до нього
пароль від додатку не підходить, методу самостійної реєстрації не знайшовhttps://online.ukrgasbank.com/
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greenozon
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Додано: Чет 01 вер, 2022 11:46
Я один не могу зайти в додаток? Якщо шо, то обновився.
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novichok
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Додано: Чет 01 вер, 2022 11:50
novichok написав:
Я один не могу зайти в додаток? Якщо шо, то обновився.
Зайти можу, але зробити щось там майже неможливо - тупить жихливо.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 12:08
Ще й невірно відображає залишки...неможливо скористатись коштами
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patrikk
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