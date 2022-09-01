|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 12:09
anikola13 написав:
Так и не понял с тарифов. СМС информирование в ТП "Эконом" и "Про-запас" платное или нет?
у меня вроде бы, 5 грн взяло, поэтому в следующий раз перекидывал через моно
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 192
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 вер, 2022 13:04
А как банка доллары выдает?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2273
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 432 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 вер, 2022 15:19
Доларовую карту для социального валютного депо обязательно открывать, или если есть текущий валютный счет, можно возврат депо на него оформить через приложение?
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2755
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 вер, 2022 15:50
demichh написав:
Доларовую карту для социального валютного депо обязательно открывать, или если есть текущий валютный счет, можно возврат депо на него оформить через приложение?
на тек момент приложение не видит текущих счетов
надо карту открывать
-
citramon
-
-
- Повідомлень: 560
- З нами з: 30.07.13
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|