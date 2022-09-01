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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.6 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:09

  anikola13 написав:Так и не понял с тарифов. СМС информирование в ТП "Эконом" и "Про-запас" платное или нет?

у меня вроде бы, 5 грн взяло, поэтому в следующий раз перекидывал через моно
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 13:04

А как банка доллары выдает?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:19

Доларовую карту для социального валютного депо обязательно открывать, или если есть текущий валютный счет, можно возврат депо на него оформить через приложение?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:50

  demichh написав:Доларовую карту для социального валютного депо обязательно открывать, или если есть текущий валютный счет, можно возврат депо на него оформить через приложение?

на тек момент приложение не видит текущих счетов
надо карту открывать
citramon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:45

Re: Укргазбанк

  greenozon написав:але є питання - як отримати пароль до нього
пароль від додатку не підходить, методу самостійної реєстрації не знайшов

https://online.ukrgasbank.com/
Успешно зашёл в интернет-банкинг, используя пароль, который указывал в приложении.

Ещё же этот есть банкинг https://auth.ukrgasbank.com/
Howl
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