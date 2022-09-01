Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 12:09
anikola13 написав:
Так и не понял с тарифов. СМС информирование в ТП "Эконом" и "Про-запас" платное или нет?
у меня вроде бы, 5 грн взяло, поэтому в следующий раз перекидывал через моно
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Додано: Чет 01 вер, 2022 13:04
А как банка доллары выдает?
la9
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Додано: Чет 01 вер, 2022 15:19
Доларовую карту для социального валютного депо обязательно открывать, или если есть текущий валютный счет, можно возврат депо на него оформить через приложение?
demichh
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Додано: Чет 01 вер, 2022 15:50
demichh написав:
Доларовую карту для социального валютного депо обязательно открывать, или если есть текущий валютный счет, можно возврат депо на него оформить через приложение?
на тек момент приложение не видит текущих счетов
надо карту открывать
citramon
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Додано: Чет 01 вер, 2022 17:45
greenozon написав:
але є питання - як отримати пароль до нього
пароль від додатку не підходить, методу самостійної реєстрації не знайшов
https://online.ukrgasbank.com/
Успешно зашёл в интернет-банкинг, используя пароль, который указывал в приложении.
Ещё же этот есть банкинг
https://auth.ukrgasbank.com/
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Додано: Чет 01 вер, 2022 18:56
greenozon написав:
з подивом дізнався що в банку нарешті запрацював ІБ на комп'ютері
але є питання - як отримати пароль до нього
пароль від додатку не підходить, методу самостійної реєстрації не знайшов
https://online.ukrgasbank.com/
Очень глючная хрень. Работает не на всех браузерах.
В ФФ - не пашет. Пробуйте Хром или Edge
mustbe
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