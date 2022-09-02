greenozon написав:з подивом дізнався що в банку нарешті запрацював ІБ на комп'ютері але є питання - як отримати пароль до нього пароль від додатку не підходить, методу самостійної реєстрації не знайшов
Добрый день, сегодня в отделении ул. Архитектора Артынова, 13, Винница, сотрудники отказали принять заявление об отказе от автопролонгации депозита, предлагая связаться с горячей линией и оформить отказ по телефону. Данный способ не устраивает, так как отсутствует документальное подтверждение данного действия. У меня вопрос насколько правомерный был отказ, это политика банка всячески усложнять процес снятия средств клиента или самоуправство сотрудников отделения?
tarask написав:Добрый день, сегодня в отделении ул. Архитектора Артынова, 13, Винница, сотрудники отказали принять заявление об отказе от автопролонгации депозита, предлагая связаться с горячей линией и оформить отказ по телефону. Данный способ не устраивает, так как отсутствует документальное подтверждение данного действия. У меня вопрос насколько правомерный был отказ, это политика банка всячески усложнять процес снятия средств клиента или самоуправство сотрудников отделения?
В самих условиях отключения автопролонгации указано, что нужно обращаться в отделение или в контакт-центр, правда, о документальном подтверждении отмены ничего не сказано.