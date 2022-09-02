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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

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Укргазбанк 3.6 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:09

  anikola13 написав:Так и не понял с тарифов. СМС информирование в ТП "Эконом" и "Про-запас" платное или нет?

у меня вроде бы, 5 грн взяло, поэтому в следующий раз перекидывал через моно
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 13:04

А как банка доллары выдает?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:19

Доларовую карту для социального валютного депо обязательно открывать, или если есть текущий валютный счет, можно возврат депо на него оформить через приложение?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:50

  demichh написав:Доларовую карту для социального валютного депо обязательно открывать, или если есть текущий валютный счет, можно возврат депо на него оформить через приложение?

на тек момент приложение не видит текущих счетов
надо карту открывать
citramon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:45

Re: Укргазбанк

  greenozon написав:але є питання - як отримати пароль до нього
пароль від додатку не підходить, методу самостійної реєстрації не знайшов

https://online.ukrgasbank.com/
Успешно зашёл в интернет-банкинг, используя пароль, который указывал в приложении.

Ещё же этот есть банкинг https://auth.ukrgasbank.com/
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 18:56

  greenozon написав:з подивом дізнався що в банку нарешті запрацював ІБ на комп'ютері
але є питання - як отримати пароль до нього
пароль від додатку не підходить, методу самостійної реєстрації не знайшов

https://online.ukrgasbank.com/

Очень глючная хрень. Работает не на всех браузерах.
В ФФ - не пашет. Пробуйте Хром или Edge
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:31

  Howl написав:
  greenozon написав:але є питання - як отримати пароль до нього
пароль від додатку не підходить, методу самостійної реєстрації не знайшов

https://online.ukrgasbank.com/
Успешно зашёл в интернет-банкинг, используя пароль, который указывал в приложении.

Ещё же этот есть банкинг https://auth.ukrgasbank.com/


а цей каже на мій тел - "Неправильний номер телефону"
хоча попередній банк присилав СМС

навіщо банку 2 ІБ??
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:47

Re: Укргазбанк

greenozon, без понятия.

Но online.ukrgasbank.com здесь давно, вот только не работал он. А auth.ukrgasbank.com банкинг поновее, но в разработке...

Скорее всего, у меня всё наоборот. Старый банкинг auth.ukrgasbank.com и в него нельзя было войти. А online.ukrgasbank.com — новый, поэтому и рабочий.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:32

Отказали принять заявление об отмене автопролонгации

Добрый день, сегодня в отделении ул. Архитектора Артынова, 13, Винница, сотрудники отказали принять заявление об отказе от автопролонгации депозита, предлагая связаться с горячей линией и оформить отказ по телефону. Данный способ не устраивает, так как отсутствует документальное подтверждение данного действия. У меня вопрос насколько правомерный был отказ, это политика банка всячески усложнять процес снятия средств клиента или самоуправство сотрудников отделения?
tarask
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:50

  tarask написав:Добрый день, сегодня в отделении ул. Архитектора Артынова, 13, Винница, сотрудники отказали принять заявление об отказе от автопролонгации депозита, предлагая связаться с горячей линией и оформить отказ по телефону. Данный способ не устраивает, так как отсутствует документальное подтверждение данного действия. У меня вопрос насколько правомерный был отказ, это политика банка всячески усложнять процес снятия средств клиента или самоуправство сотрудников отделения?

В самих условиях отключения автопролонгации указано, что нужно обращаться в отделение или в контакт-центр, правда, о документальном подтверждении отмены ничего не сказано.
ingtrans
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