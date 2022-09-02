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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.6 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 12:48

  ingtrans написав:
  tarask написав:Добрый день, сегодня в отделении ул. Архитектора Артынова, 13, Винница, сотрудники отказали принять заявление об отказе от автопролонгации депозита, предлагая связаться с горячей линией и оформить отказ по телефону. Данный способ не устраивает, так как отсутствует документальное подтверждение данного действия. У меня вопрос насколько правомерный был отказ, это политика банка всячески усложнять процес снятия средств клиента или самоуправство сотрудников отделения?

В самих условиях отключения автопролонгации указано, что нужно обращаться в отделение или в контакт-центр, правда, о документальном подтверждении отмены ничего не сказано.

Це казуістика. Людина явно під "документальним підтвердженням" розуміє прийняту заяву із відміткою про прийняття на копії. В умовах немає потреби прописувати загальні правила документообігу. Ви ж пишете так, ніби людина з них вимагала якийсь нічим не передбачений документ. Банка, що відмовляється прийняти заяву будь-якого змісту у клієнта - це вже скандал. Окремо, звичайно, стоїть Прихват.
klug
 
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  #<1 ... 48495051
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