ingtrans написав:tarask написав:Добрый день, сегодня в отделении ул. Архитектора Артынова, 13, Винница, сотрудники отказали принять заявление об отказе от автопролонгации депозита, предлагая связаться с горячей линией и оформить отказ по телефону. Данный способ не устраивает, так как отсутствует документальное подтверждение данного действия. У меня вопрос насколько правомерный был отказ, это политика банка всячески усложнять процес снятия средств клиента или самоуправство сотрудников отделения?
В самих условиях отключения автопролонгации указано, что нужно обращаться в отделение или в контакт-центр, правда, о документальном подтверждении отмены ничего не сказано.
Це казуістика. Людина явно під "документальним підтвердженням" розуміє прийняту заяву із відміткою про прийняття на копії. В умовах немає потреби прописувати загальні правила документообігу. Ви ж пишете так, ніби людина з них вимагала якийсь нічим не передбачений документ. Банка, що відмовляється прийняти заяву будь-якого змісту у клієнта - це вже скандал. Окремо, звичайно, стоїть Прихват.