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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253>

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Укргазбанк 3.6 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 20:10

  sergia написав:
  klug написав:
  sergia написав:Даже за перевод через Sendmoney и то содрали как за Р2Р.

Що значить "навіть"? Ще можна зрозуміти, коли людина влітає на Новій Пошті або ОЛХ, але тут це ж він і є у всій красі.

Судячи зі статті ПБ https://privatbankinfo.com/perevody/per ... banka.html комісії не повинно бути. Всю статтю можна не читати, лише отсанній розділ про комісії.

а) стаття 2019-го року, коли це, можливо, ще було правдою, а зараз вже 2022;
б) там могли навіть написати, що буде кешбек 146% - це зовсім не впливає на те, що р2р тарифікується як р2р.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 11:37

  sergia написав:СЕП не интересен если срочно нужно перевести чужому.

А скільки часу займає СЕП за межі банку, зазвичай та максимально?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 12:22

  Rebel написав:
  sergia написав:СЕП не интересен если срочно нужно перевести чужому.

А скільки часу займає СЕП за межі банку, зазвичай та максимально?

Типово: годину, може дві чи три, максимум за регламентами 3 робочі дні. Газ часом може крутити в обробці до наступного дня і потім просто скасувати. Інші банки, зазвичай, більш відповідальні.
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 13:43

Re: Укргазбанк

Якщо є представник банку. Навчіть нормально розмовляти своїх працівників
maxstar
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 15:45

  maxstar написав:Якщо є представник банку. Навчіть нормально розмовляти своїх працівників


у-ха-ха

всегда думал что это входит в услугу :mrgreen:
даже Укрэксим стал менее совсковым, хотя на той Тельмана / Ненецкой такие Б сидели по блату, что им пофиг на все

но(!) УкрГаз это нечто :mrgreen: работает за все госы, видимо :twisted:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 16:11

  cohan написав:но(!) УкрГаз это нечто :mrgreen: работает за все госы, видимо :twisted:

Чому за всі, а Ощад? Газ, формально, взагалі не державний.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 17:23

  klug написав:
  cohan написав:но(!) УкрГаз это нечто :mrgreen: работает за все госы, видимо :twisted:

Чому за всі, а Ощад? Газ, формально, взагалі не державний.

да Ощад в Киеве, правда, только в двух был, как ни странно - не напрягает, но я только депозиты ложил забирал, бывают даже мододые симпатичные
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 13:01

А зачисление на "Прозапас" по P2P хоть без комиссии?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 13:27

  Искатель написав:А зачисление на "Прозапас" по P2P хоть без комиссии?

Без
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 13:27

  Искатель написав:А зачисление на "Прозапас" по P2P хоть без комиссии?

да
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