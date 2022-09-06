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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 вер, 2022 20:10
sergia написав: klug написав: sergia написав:
Даже за перевод через Sendmoney и то содрали как за Р2Р.
Що значить "навіть"? Ще можна зрозуміти, коли людина влітає на Новій Пошті або ОЛХ, але тут це ж він і є у всій красі.
Судячи зі статті ПБ https://privatbankinfo.com/perevody/per ... banka.html
комісії не повинно бути. Всю статтю можна не читати, лише отсанній розділ про комісії.
а) стаття 2019-го року, коли це, можливо, ще було правдою, а зараз вже 2022;
б) там могли навіть написати, що буде кешбек 146% - це зовсім не впливає на те, що р2р тарифікується як р2р.
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klug
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Додано: Пон 05 вер, 2022 11:37
sergia написав:
СЕП не интересен если срочно нужно перевести чужому.
А скільки часу займає СЕП за межі банку, зазвичай та максимально?
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Rebel
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Додано: Пон 05 вер, 2022 12:22
Rebel написав: sergia написав:
СЕП не интересен если срочно нужно перевести чужому.
А скільки часу займає СЕП за межі банку, зазвичай та максимально?
Типово: годину, може дві чи три, максимум за регламентами 3 робочі дні. Газ часом може крутити в обробці до наступного дня і потім просто скасувати. Інші банки, зазвичай, більш відповідальні.
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klug
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Додано: Пон 05 вер, 2022 13:43
Якщо є представник банку. Навчіть нормально розмовляти своїх працівників
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maxstar
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Додано: Пон 05 вер, 2022 15:45
maxstar написав:
Якщо є представник банку. Навчіть нормально розмовляти своїх працівників
у-ха-ха
всегда думал что это входит в услугу
даже Укрэксим стал менее совсковым, хотя на той Тельмана / Ненецкой такие Б сидели по блату, что им пофиг на все
но(!) УкрГаз это нечто
работает за все госы, видимо
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cohan
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Додано: Пон 05 вер, 2022 16:11
cohan написав:
но(!) УкрГаз это нечто
работает за все госы, видимо
Чому за всі, а Ощад? Газ, формально, взагалі не державний.
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klug
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Додано: Пон 05 вер, 2022 17:23
klug написав: cohan написав:
но(!) УкрГаз это нечто
работает за все госы, видимо
Чому за всі, а Ощад? Газ, формально, взагалі не державний.
да Ощад в Киеве, правда, только в двух был, как ни странно - не напрягает, но я только депозиты ложил забирал, бывают даже мододые симпатичные
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Додано: Вів 06 вер, 2022 13:01
А зачисление на "Прозапас" по P2P хоть без комиссии?
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Додано: Вів 06 вер, 2022 13:27
Искатель написав:
А зачисление на "Прозапас" по P2P хоть без комиссии?
Без
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lara_08
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Додано: Вів 06 вер, 2022 13:27
Искатель написав:
А зачисление на "Прозапас" по P2P хоть без комиссии?
да
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