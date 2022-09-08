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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

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Укргазбанк 3.6 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 13:50

  flysoulfly написав:
  Искатель написав:А зачисление на "Прозапас" по P2P хоть без комиссии?

да
За скільки раз 50 к папіру можна на прозапас перекинути?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 14:08

  alex lem написав:
  flysoulfly написав:
  Искатель написав:А зачисление на "Прозапас" по P2P хоть без комиссии?

да
За скільки раз 50 к папіру можна на прозапас перекинути?

Думаю щоб не ризикувати - за 4 рази буде саме воно. Втім майте на увазі газбанк - він специфічний. Він дуже часто контролює саме реальне надходження коштів. Тому тут може виникнути ситуация, шо банк не даватиме відкрити депозит допоки р2р перекази не проведуться по рахунку. А це зазвичай 2 банківські дні. Як на мене у цьому сенсі СЕП буде надійніше
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 16:45

Alien та я вже зрозумів що Укргаз спеціфічний. Перший раз щоб оформити конвертдепо в відділенні, зробили рахунок у гривні,якого в додатку банку ніде не видно. З абонкою 7 грн в місяць. Через кілька днів прийшов за договором депо й кажу давайте закриємо цей рахунок, я ж зробив в додатку картки Про запас в грн та долярі. Добре,,закрили рахунок, залишок під 90 грн виплатили через касу. Спеціально спитав в мінус не пожене- ні. Оце в вересні в відділення прийшов депо відкрить. Рахунок і не закритий, і мінус 7 грн і знов 50к папіру для оформлення депо ніяк через Про запас не проходили. :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 01:20

  Alien написав:
  alex lem написав: За скільки раз 50 к папіру можна на прозапас перекинути?

Думаю щоб не ризикувати - за 4 рази буде саме воно. Втім майте на увазі газбанк - він специфічний. Він дуже часто контролює саме реальне надходження коштів. Тому тут може виникнути ситуация, шо банк не даватиме відкрити депозит допоки р2р перекази не проведуться по рахунку. А це зазвичай 2 банківські дні. Як на мене у цьому сенсі СЕП буде надійніше

Не пам'ятаю: сюди ж при СЕПанні субрахунок треба вказувати, здається обговорювали таке.

А через 20-60 хвилин після p2p - проведення суми відображалось у додатку у списку операцій - й тоді у додатку я відкривав соцдепо.
й 2 рази так. Все ОК.
Тільки після інфи що "депо відкрито" - гривні списували з Прозапаса та зараховували валюту на депо десь ще 20-60 хвилин.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 08:31

Вчера открыл очередной (последний, больше не хочу) конвертационный депозит.
Перебросил часть денег с Белой Монобанк и Белой Спортбанк на карту "Прозапас", часть внес наличными через кассу. Перебрасывал по P2P, зашло мгновенно и можно было уже с ними работать.
Перед этим в отделении заставили (в июле) открыть карту "Приватний Драйв", за которую снимали по 7 грн/месяц, еле закрыл ее. Вполне хватает "Прозапаса", но они, похоже, тогда просто план по картам выполняли.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 11:42

Re: Укргазбанк

Став клієнтом банку онлайн для депозиту. Підкажіть, чи є сенс зараз пробувати отримати кредитку (чи дадуть ліміт)? Як тут з видачею пластика без відвідування відділення, і чи потрібно щось платити за це?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 11:51

  Искатель написав:Вчера открыл очередной (последний, больше не хочу) конвертационный депозит.
а шо не так? :shock: ...не хочу...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 09:59

Re: Укргазбанк

Подскажите плиз - открыл виртуалки гривну, $,€ прозапаса, уже открывал депо валютный месяц назад - могу ли с виртуалки гривневой прозапаса открыть депо валютный??

И если могу - они до 13-00 открывают депо или я могу 24/7 его открыть?)
Спасибо!
greenback1996
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 10:04

  greenback1996 написав:Подскажите плиз - открыл виртуалки гривну, $,€ прозапаса, уже открывал депо валютный месяц назад - могу ли с виртуалки гривневой прозапаса открыть депо валютный??

И если могу - они до 13-00 открывают депо или я могу 24/7 его открыть?)
Спасибо!

можно


до 16:30...(17:00)
flysoulfly
 
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