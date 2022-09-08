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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 вер, 2022 13:50
Re: Укргазбанк
Шось 500 доларів третій день віддати не можуть.
Додано: Чет 08 вер, 2022 14:36
Re: Укргазбанк
НБУ вчора продав банкам. Незабаром розвезуть.
Додано: Чет 08 вер, 2022 14:47
Re: Укргазбанк
Приложение поломалось - хотел ещё валюты подкупить - закинул грн в прозапас - в выписку транза пролилась, а баланс не изменился... На горячке уже в курсе проблемы - фиксят...
А при открытии депо тянет старый баланс ((
Поэтому пока ждём(
Додано: Чет 08 вер, 2022 15:36
Він і у нормальному режимі не миттєво синхронізується - якось більше 20-ти хвилин тикав, поки оновився.
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