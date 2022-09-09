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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

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Укргазбанк 3.6 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:50

Re: Укргазбанк

Шось 500 доларів третій день віддати не можуть.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 14:36

Re: Укргазбанк

посетитель написав:Шось 500 доларів третій день віддати не можуть.
НБУ вчора продав банкам. Незабаром розвезуть.
Zochan
 
Повідомлень: 593
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 14:47

Re: Укргазбанк

Приложение поломалось - хотел ещё валюты подкупить - закинул грн в прозапас - в выписку транза пролилась, а баланс не изменился... На горячке уже в курсе проблемы - фиксят...
А при открытии депо тянет старый баланс (( :x
Поэтому пока ждём(
greenback1996
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:36

  greenback1996 написав:Приложение поломалось - хотел ещё валюты подкупить - закинул грн в прозапас - в выписку транза пролилась, а баланс не изменился... На горячке уже в курсе проблемы - фиксят...
А при открытии депо тянет старый баланс (( :x
Поэтому пока ждём(

Він і у нормальному режимі не миттєво синхронізується - якось більше 20-ти хвилин тикав, поки оновився.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:27

Добрий день. Підкажіть, чи продає Укргаз валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Чи можливо це зробити онлайн?
maksjustmaks
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:16

  maksjustmaks написав:Добрий день. Підкажіть, чи продає Укргаз валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Чи можливо це зробити онлайн?
так. 9-00 - 16-45 в робочій день.
Але видають туго.
посетитель
 
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