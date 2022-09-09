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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 вер, 2022 13:50
Шось 500 доларів третій день віддати не можуть.
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Додано: Чет 08 вер, 2022 14:36
посетитель написав:Шось 500 доларів третій день віддати не можуть.
НБУ вчора продав банкам. Незабаром розвезуть.
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Zochan
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Додано: Чет 08 вер, 2022 14:47
Приложение поломалось - хотел ещё валюты подкупить - закинул грн в прозапас - в выписку транза пролилась, а баланс не изменился... На горячке уже в курсе проблемы - фиксят...
А при открытии депо тянет старый баланс ((
Поэтому пока ждём(
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greenback1996
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Додано: Чет 08 вер, 2022 15:36
greenback1996 написав:
Приложение поломалось - хотел ещё валюты подкупить - закинул грн в прозапас - в выписку транза пролилась, а баланс не изменился... На горячке уже в курсе проблемы - фиксят...
А при открытии депо тянет старый баланс ((
Поэтому пока ждём(
Він і у нормальному режимі не миттєво синхронізується - якось більше 20-ти хвилин тикав, поки оновився.
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klug
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:27
Добрий день. Підкажіть, чи продає Укргаз валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Чи можливо це зробити онлайн?
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maksjustmaks
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:16
maksjustmaks написав:
Добрий день. Підкажіть, чи продає Укргаз валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Чи можливо це зробити онлайн?
так. 9-00 - 16-45 в робочій день.
Але видають туго.
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green123
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