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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Укргазбанк 3.6 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:06

Re: Укргазбанк

В додатку УкрГазБанка "Екобанк" виправили відображення авто-пролонгації валютного онлайн-депо. Зараз вже показує що вимкнено.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 15:26

  foxluck написав:В додатку УкрГазБанка "Екобанк" виправили відображення авто-пролонгації валютного онлайн-депо. Зараз вже показує що вимкнено.

Якби ж то. У мене на вересневому, де вона була увімкнена і не вимикалася, вона дійсно стала неактивно, натомість цей баг перейшов на серпневий, де вона була вимкнена від початку, але тепер показує зеленою і знову вмикається після вимкнення.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 15:30

klug
Я написав заяву в банк про відключення пролонгації 1.09 і спочатку в додатку кнопка була "зелена". Сьогодні стала сіра, може додаток оновився, може через якийсь час перечитав статус із сервера, не знаю.
foxluck
 
Повідомлень: 404
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