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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Укргазбанк 3.6 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:06

Re: Укргазбанк

В додатку УкрГазБанка "Екобанк" виправили відображення авто-пролонгації валютного онлайн-депо. Зараз вже показує що вимкнено.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 15:26

  foxluck написав:В додатку УкрГазБанка "Екобанк" виправили відображення авто-пролонгації валютного онлайн-депо. Зараз вже показує що вимкнено.

Якби ж то. У мене на вересневому, де вона була увімкнена і не вимикалася, вона дійсно стала неактивно, натомість цей баг перейшов на серпневий, де вона була вимкнена від початку, але тепер показує зеленою і знову вмикається після вимкнення.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 15:30

klug
Я написав заяву в банк про відключення пролонгації 1.09 і спочатку в додатку кнопка була "зелена". Сьогодні стала сіра, може додаток оновився, може через якийсь час перечитав статус із сервера, не знаю.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 21:14

Пластик

Если оформить при регистрации через приложение виртуальную про запас то потом что б получить пластик нужно просто прийти в банк? Платная или бесплатная будет карта пластик?
mi12k888
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 08:50

Re: Укргазбанк

Депо 7-ка, оформлений в додатку, перемикач лонгації зелений (і раніше також був зеленим), при цьому через тиждень кошти впали на картку.
Це вони вже доступні, чи банк протягом дня спробує зняти з якоїсь карти гроші для автопролонгації (адже перемикач зелений)?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 11:59

Re: Укргазбанк

Перемикач став сірим. Вкупі з незрозумілою роботою перемикача можна констатувати, що проблема зі встановленням/контролем автопролонгації через додаток залишається.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:48

конвертационный депо

Этот депозит сейчас с гривневой карты можно оформлять в любое время или как и ранее в отделении до обеда с какими-то нюансами ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:17

  SILVER_UA написав:Этот депозит сейчас с гривневой карты можно оформлять в любое время или как и ранее в отделении до обеда с какими-то нюансами ?

Давно уже можно оформить через мобильное приложение.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:24

  lara_08 написав:Давно уже можно оформить через мобильное приложение.

Не уточнил, но о нем и спрашивал, заявка мгновенно обрабатывается сейчас ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:42

  SILVER_UA написав:
  lara_08 написав:Давно уже можно оформить через мобильное приложение.

Не уточнил, но о нем и спрашивал, заявка мгновенно обрабатывается сейчас ?

Не мгновенно, но быстро
lara_08
 
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