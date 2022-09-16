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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:51
можно через приложение оформить гривне-валютный депо например на 20т и до конца месяца докидать туда еще 30 или так не пройдет?
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sergia
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 17:08
sergia написав:
можно через приложение оформить гривне-валютный депо например на 20т и до конца месяца докидать туда еще 30 или так не пройдет?
Низзя. Можно каждый день открывать депо на 20уе, например
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Amethyst
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