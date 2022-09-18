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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:51
можно через приложение оформить гривне-валютный депо например на 20т и до конца месяца докидать туда еще 30 или так не пройдет?
Додано: П'ят 16 вер, 2022 17:08
Додано: Суб 17 вер, 2022 10:34
А починили уже вход с другого устройства? ОТправляю сам себе код через телеграм, а все равно что-то приложению не нравится
Додано: Суб 17 вер, 2022 20:28
Ніби ж палички замінили на цифри - там і відправляти нічого не треба.
Додано: Нед 18 вер, 2022 19:34
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