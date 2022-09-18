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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

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Укргазбанк 3.6 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:51

можно через приложение оформить гривне-валютный депо например на 20т и до конца месяца докидать туда еще 30 или так не пройдет?
sergia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 17:08

  sergia написав:можно через приложение оформить гривне-валютный депо например на 20т и до конца месяца докидать туда еще 30 или так не пройдет?

Низзя. Можно каждый день открывать депо на 20уе, например
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 10:34

А починили уже вход с другого устройства? ОТправляю сам себе код через телеграм, а все равно что-то приложению не нравится
sergia
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 20:28

Ніби ж палички замінили на цифри - там і відправляти нічого не треба.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 19:34

  klug написав:Ніби ж палички замінили на цифри - там і відправляти нічого не треба.

замінили. але коли я ці цифри копіюю, щоб працювати в додатку на іншому пристрої, то не підходят.
sergia
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 20:23

sergia
А для чого тепер їх копіювати? Чотири уифри можна ж і руками ввести чи так теж не працює?
klug
 
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