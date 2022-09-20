|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:51
можно через приложение оформить гривне-валютный депо например на 20т и до конца месяца докидать туда еще 30 или так не пройдет?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 496
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 вер, 2022 17:08
sergia написав:
можно через приложение оформить гривне-валютный депо например на 20т и до конца месяца докидать туда еще 30 или так не пройдет?
Низзя. Можно каждый день открывать депо на 20уе, например
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3116
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 578 раз.
-
- Профіль
-
1
7
Додано: Суб 17 вер, 2022 10:34
А починили уже вход с другого устройства? ОТправляю сам себе код через телеграм, а все равно что-то приложению не нравится
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 496
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 вер, 2022 20:28
Ніби ж палички замінили на цифри - там і відправляти нічого не треба.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7510
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 316 раз.
- Подякували: 1059 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 18 вер, 2022 19:34
klug написав:
Ніби ж палички замінили на цифри - там і відправляти нічого не треба.
замінили. але коли я ці цифри копіюю, щоб працювати в додатку на іншому пристрої, то не підходят.
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 496
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 вер, 2022 20:23
sergia
А для чого тепер їх копіювати? Чотири уифри можна ж і руками ввести чи так теж не працює?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7510
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 316 раз.
- Подякували: 1059 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 18 вер, 2022 22:07
klug написав:sergia
А для чого тепер їх копіювати? Чотири уифри можна ж і руками ввести чи так теж не працює?
за цифрами була ще купа символів. Але ж все одно хоч тільки 4 цифри, хоч усі символи все одно не працює.
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 496
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 вер, 2022 14:12
при открытии конвертационного депо с "Щось пішло не так" можно как-то бороться или только ждать?
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1467
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 вер, 2022 15:30
Кащей написав:
при открытии конвертационного депо с "Щось пішло не так" можно как-то бороться или только ждать?
У плеймаркеті є нова версія, спробуйте оновитися.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7510
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 316 раз.
- Подякували: 1059 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|