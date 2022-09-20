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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 вер, 2022 23:05
ihorsic написав:
Відкриття конвертаційного депо в додатку по сумам чимсь відрізняється від офісного? Дозволяє таку ж суму 1350$?
1353$ за 50221,97₴
Уся ця інформація є у таблиці https://mustbe.ml/tables/club50k
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