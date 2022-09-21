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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.6 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 23:05

  ihorsic написав:Відкриття конвертаційного депо в додатку по сумам чимсь відрізняється від офісного? Дозволяє таку ж суму 1350$?

1353$ за 50221,97₴
Уся ця інформація є у таблиці https://mustbe.ml/tables/club50k
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:07

  Кащей написав:при открытии конвертационного депо с "Щось пішло не так" можно как-то бороться или только ждать?

Буває цікавіше - привітання з відкриттям депозиту прийшло, заявки опрацьовуються, і на тому все, вже добу.
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 11:13

Re: Укргазбанк

при створенні КЕПу для накладання підпису відмовляється приймати пароль який я задаю.
в когось була така проблема?
mephala
 
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