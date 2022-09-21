|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 вер, 2022 23:05
ihorsic написав:
Відкриття конвертаційного депо в додатку по сумам чимсь відрізняється від офісного? Дозволяє таку ж суму 1350$?
1353$ за 50221,97₴
Уся ця інформація є у таблиці https://mustbe.ml/tables/club50k
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7523
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 316 раз.
- Подякували: 1061 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 21 вер, 2022 10:07
Кащей написав:
при открытии конвертационного депо с "Щось пішло не так" можно как-то бороться или только ждать?
Буває цікавіше - привітання з відкриттям депозиту прийшло, заявки опрацьовуються, і на тому все, вже добу.
-
kotyk222
-
-
- Повідомлень: 225
- З нами з: 12.09.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 вер, 2022 11:13
при створенні КЕПу для накладання підпису відмовляється приймати пароль який я задаю.
в когось була така проблема?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7602
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 вер, 2022 11:48
kotyk222 написав: Кащей написав:
при открытии конвертационного депо с "Щось пішло не так" можно как-то бороться или только ждать?
Буває цікавіше - привітання з відкриттям депозиту прийшло, заявки опрацьовуються, і на тому все, вже добу.
Як виявилося олень тут я - перевіряйте ліміти на операції))))
-
kotyk222
-
-
- Повідомлень: 225
- З нами з: 12.09.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 вер, 2022 11:50
Помилка уже на этапе входа в меню "Депозиты". Похоже, садиться за баранку этого пылесоса было ошибкой. СЭП с Прозапаса все еще без потерь?
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1469
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 вер, 2022 11:52
Кащей написав:
Помилка уже на этапе входа в меню "Депозиты". Похоже, садиться за баранку этого пылесоса было ошибкой. СЭП с Прозапаса все еще без потерь?
Уже давно платный СЭП
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 349
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 вер, 2022 20:45
Схоже що перемикач автолонгації в додатку таки працює стабільно. Але потрібно якийсь час (більше ніж кілька хвилин) зачекати і тоді зміни відобразяться в додатку.
-
Rebel
-
-
- Повідомлень: 190
- З нами з: 08.12.09
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|