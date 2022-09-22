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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.6 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:43

  kotyk222 написав:,
Але це вже все сьогодні, вчора додаток більше висів чим працював

який ліміт треба підняти ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:16

  J написав:
  kotyk222 написав:,
Але це вже все сьогодні, вчора додаток більше висів чим працював

який ліміт треба підняти ?
На оплату товаров и услуг (в том числе обмен валют).
Открытие депо онлайн заняло 3 три дня! Причем клиентом я уже был. Газик - уникальный банчок. Причем на всех направлениях - и фронт-офис, и кассы, и приложение, и поддержка.
Кащей
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Повідомлень: 1473
З нами з: 30.08.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 74 раз.
 
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  #<1 ... 55565758
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