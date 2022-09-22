який ліміт треба підняти ?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 вер, 2022 11:43
Додано: Чет 22 вер, 2022 12:16
На оплату товаров и услуг (в том числе обмен валют).
Открытие депо онлайн заняло 3 три дня! Причем клиентом я уже был. Газик - уникальный банчок. Причем на всех направлениях - и фронт-офис, и кассы, и приложение, и поддержка.
|