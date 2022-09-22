який ліміт треба підняти ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 вер, 2022 11:43
Додано: Чет 22 вер, 2022 12:16
На оплату товаров и услуг (в том числе обмен валют).
Открытие депо онлайн заняло 3 три дня! Причем клиентом я уже был. Газик - уникальный банчок. Причем на всех направлениях - и фронт-офис, и кассы, и приложение, и поддержка.
Додано: Чет 22 вер, 2022 13:32
Додано: Чет 22 вер, 2022 14:07
Появившееся в списке оповещение про обработку вообще мало информативно.
Если в списке депошек не появился контейнер с надписью "ожидается зачисление денег" то нужно делать заявку повторно. Мало того - даже если контейнер создался но до конца дня деньги не зайдут на депо (по какой то причине банк не купит валюту на межбанке) то нужно делать на следующий день депошку заново (если верить гарячке)
У вас был банальный сбой во время оформления депо. Лимиты к этой проблеме никаким боком не относятся.
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