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банках (гарне і погане) / Укргазбанк Укргазбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 55565758 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Укргазбанк 3.5 5 11 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 27% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 27% 3 4- Добре. Як і повинно бути. 18% 2 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 27% 3 Всього голосів : 11 Додано: Чет 22 вер, 2022 11:43 kotyk222 написав: ,

Але це вже все сьогодні, вчора додаток більше висів чим працював Але це вже все сьогодні, вчора додаток більше висів чим працював

який ліміт треба підняти ? який ліміт треба підняти ? J Повідомлень: 5393 З нами з: 19.01.08 Подякував: 23 раз. Подякували: 263 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 вер, 2022 12:16 J написав: kotyk222 написав: ,

Але це вже все сьогодні, вчора додаток більше висів чим працював Але це вже все сьогодні, вчора додаток більше висів чим працював

який ліміт треба підняти ? який ліміт треба підняти ? На оплату товаров и услуг (в том числе обмен валют).

Открытие депо онлайн заняло 3 три дня! Причем клиентом я уже был. Газик - уникальный банчок. Причем на всех направлениях - и фронт-офис, и кассы, и приложение, и поддержка. На оплату товаров и услуг (в том числе обмен валют).Открытие депо онлайн заняло 3 три дня! Причем клиентом я уже был. Газик - уникальный банчок. Причем на всех направлениях - и фронт-офис, и кассы, и приложение, и поддержка. Кащей

Повідомлень: 1473 З нами з: 30.08.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 вер, 2022 13:32 J написав: kotyk222 написав: ,

Але це вже все сьогодні, вчора додаток більше висів чим працював Але це вже все сьогодні, вчора додаток більше висів чим працював

який ліміт треба підняти ? який ліміт треба підняти ?

Я піднімав обидва - на оплату товарів і послуг і на оплату в інтернет. Так, на всякий. Спрацювало Я піднімав обидва - на оплату товарів і послуг і на оплату в інтернет. Так, на всякий. Спрацювало kotyk222 Повідомлень: 229 З нами з: 12.09.14 Подякував: 31 раз. Подякували: 69 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 вер, 2022 14:07 kotyk222 написав: Кащей написав: при открытии конвертационного депо с "Щось пішло не так" можно как-то бороться или только ждать? при открытии конвертационного депо с "Щось пішло не так" можно как-то бороться или только ждать?

Буває цікавіше - привітання з відкриттям депозиту прийшло, заявки опрацьовуються, і на тому все, вже добу. Буває цікавіше - привітання з відкриттям депозиту прийшло, заявки опрацьовуються, і на тому все, вже добу.



Появившееся в списке оповещение про обработку вообще мало информативно.

Если в списке депошек не появился контейнер с надписью "ожидается зачисление денег" то нужно делать заявку повторно. Мало того - даже если контейнер создался но до конца дня деньги не зайдут на депо (по какой то причине банк не купит валюту на межбанке) то нужно делать на следующий день депошку заново (если верить гарячке)

У вас был банальный сбой во время оформления депо. Лимиты к этой проблеме никаким боком не относятся. Появившееся в списке оповещение про обработку вообще мало информативно.Если в списке депошек не появился контейнер с надписью "ожидается зачисление денег" то нужно делать заявку повторно. Мало того - даже если контейнер создался но до конца дня деньги не зайдут на депо (по какой то причине банк не купит валюту на межбанке) то нужно делать на следующий день депошку заново (если верить гарячке)У вас был банальный сбой во время оформления депо. Лимиты к этой проблеме никаким боком не относятся. mephala Повідомлень: 7609 З нами з: 07.04.14 Подякував: 205 раз. Подякували: 815 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:45 mephala написав: kotyk222 написав: Кащей написав: при открытии конвертационного депо с "Щось пішло не так" можно как-то бороться или только ждать? при открытии конвертационного депо с "Щось пішло не так" можно как-то бороться или только ждать?

Буває цікавіше - привітання з відкриттям депозиту прийшло, заявки опрацьовуються, і на тому все, вже добу. Буває цікавіше - привітання з відкриттям депозиту прийшло, заявки опрацьовуються, і на тому все, вже добу.



Появившееся в списке оповещение про обработку вообще мало информативно.

Если в списке депошек не появился контейнер с надписью "ожидается зачисление денег" то нужно делать заявку повторно. Мало того - даже если контейнер создался но до конца дня деньги не зайдут на депо (по какой то причине банк не купит валюту на межбанке) то нужно делать на следующий день депошку заново (если верить гарячке)

У вас был банальный сбой во время оформления депо. Лимиты к этой проблеме никаким боком не относятся. Появившееся в списке оповещение про обработку вообще мало информативно.Если в списке депошек не появился контейнер с надписью "ожидается зачисление денег" то нужно делать заявку повторно. Мало того - даже если контейнер создался но до конца дня деньги не зайдут на депо (по какой то причине банк не купит валюту на межбанке) то нужно делать на следующий день депошку заново (если верить гарячке)У вас был банальный сбой во время оформления депо. Лимиты к этой проблеме никаким боком не относятся.

Хз, можливо, але шо додаток шо сам банк, настільки.... специфічні, скажімо так, пом'якше, - шо краще перестрахуватися. Що, що, а ліміти міняються там запросто) Хз, можливо, але шо додаток шо сам банк, настільки.... специфічні, скажімо так, пом'якше, - шо краще перестрахуватися. Що, що, а ліміти міняються там запросто) kotyk222 Повідомлень: 229 З нами з: 12.09.14 Подякував: 31 раз. Подякували: 69 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 55565758 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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